بلال عبد الله:كم نتمنى أن تتوقف التسريبات والوعود عن قرب ولادة الحكومة

أشار النائب ​بلال عبد الله​ إلى انه "كم نتمنى أن تتوقف التصريحات والتسريبات والوعود عن قرب ​الولادة​ الحكومية من هذا الطرف او ذاك، لأن السبق الإعلامي في هذا الموضوع يساوي الصفر. فلسنا في حالة وطنية تشبه جبلا، ولا نريد المولود فأرا".

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