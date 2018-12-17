قوى الأمن: تنظيم 6590 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ انه تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط ​مخالفات السرعة​ الزائدة عبر ​الرادارات​ ليلاً نهاراً، التي سجلت خلال أسبوع اعتباراً من 10/12/2018 لغاية صباح 17 منه، تنظيم 6590 مخالفة ​سرعة زائدة​، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث.

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