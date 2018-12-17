مصرع سائق وإصابة 2 في انقلاب سيارة نقل على صحراوي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سائق مصرعه، وأصيب 2 من مرافقيه في انقلاب سيارة نقل، اليوم الاثنين، على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 105 في اتجاه الإسكندرية، مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير سيارة نقل قيادة "ناصر ج. ت." 46 سنة - سائق ومقيم سوهاج، بالطريق المشار إليه حيث اختلت عجلة القياده بيده نتيجة انفجار أحد الإطارات، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة المذكور، وإصابة 2 من مرافقيه بجروح وسحجات وكدمات، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصابان لذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.​