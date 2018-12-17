"فيس بوك" يعاقب نجل نتانياهو بعد نشر تدوينات معادية للمسلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عاقب موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يائير، بسبب نشره "أفكارًا معادية للمسلمين".

وذكر يائير، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، أن فيس بوك حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره تدوينات تتضمن أفكارًا معادية للمسلمين، مضيفًا "فيس بوك ديكتاتوري"، وفق موقع سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن ابن نتانياهو نشر عددًا من التدوينات، التي اعتبرها فيسبوك، مسيئة للدين الإسلامي، لذلك قام بحذفها من حسابه ثم حظره لمدة يوم واحد.

ومعلوم أن سياسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم واضحة بهذا الشأن، وهي منع نشر أفكار مضللة ومعادية للدين والعرق.

وكان النجل الأكبر لرئيس وزراء إسرائيل نشر، الخميس الماضي، على صفحته في فيسبوك تدوينة يدعو فيها "المسلمين إلى مغادرة إسرائيل".​