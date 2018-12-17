جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني قتل مستوطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الاثنين، وشرع في هدم منزل شاب فلسطيني قتل في أكتوبر الماضي مستوطنين اثنين، قبل أن يقتله الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الإسرائيلي ضاحية الشويكة في المدينة، وباشر بهدم منزل "أشرف نعالوة"، منفذ عملية مستوطنة "بركان" في 7 أكتوبر الماضي.

وقتل الجيش الإسرائيلي نعالوة خلال عملية عسكرية في مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس في الضفة الغربية، وبحسب مصادر إسرائيلية فإن الهدم سيشمل أحد طوابق المنزل الذي يعود للمنفذ.

وتجمع في المكان عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين للتصدي لعملية الهدم، فيما أعلنت وزارة التربية الفلسطينية تعطيل الدراسة في طولكرم حفاظًا على سلامة الطلاب.​