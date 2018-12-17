عمره 3 قرون.. منزل "مكي" تحفة رشيد الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

يعد منزل "مكي" أو منزل أحمد باشا الضي أحد أبرز وأقدم المنازل الأثرية في مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، بني في القرن الثامن عشر الميلادي قبل عقود من مجيء الحملة الفرنسية على مصر، وتحديدًا عام 1121 هـ / 1709 م، وخضع المنزل للترميم في عام 2008 ومن المنتظر أن تتم مراجعة حالته ضمن الخطة الموضوعة لتطوير المدينة.

تقول الباحثة الأثرية جيهان مأمون: "يقع المنزل بشارع طواحين التلات وهو مكون من 4 أدوار بالدور الأرضي مخازن وصهريج مياه، ويضم الدور الثاني شبابيك مخروطة، أما الدور الثالث فيه حجرة سقفها مبطن بالخشب المزخرف بالأرابيسك، وهناك حجرة خلفية حوائطها ملونة برسوم مراكب ومساجد باللون الأحمر".

وتوضح أميرة الشوربجي – مفتش آثار: "المنزل له واجهة شرقية بها مدخلان، يقع أولهما في الجهة الجنوبية الشرقية وهو معقود يؤدي إلى حجرة السبيل، والمدخل الثاني بارز وعليه زخارف بالفخار قوامها نجوم سداسية ويعلو الباب منور من الحديد وعلى عضادتي المدخل كتابة بالفخار بالخط الكوفي المربع داخل مربعين نص الأولى "لا إله إلا الله " والثانية "ماشاء الله" وعلى يسار المدخل فتحة معقودة بعقد مدبب لملء الصهريج وشباك حديد خاص بالسبيل.

ويصف الأثري محمود الحشاش المنزل من الداخل: "يؤدى المدخل إلى الدركاه التي يقع بها بابان أولهما إلى السلم والثاني إلى الفناء المكشوف الذي تشرف عليه الحواصل وسقف هذه الحواصل بالأقبية المتقاطعة، أما الدور الأول فيتكون من 3 قطاعات بالأول حجرة الاستقبال وعلى جانبيها خزانتان، والثاني فيه حجرة ومرحاض وسقف الدور قاعة بقبو متقاطع مخوص".

ويقول محمد التهامي، مدير منطقة آثار رشيد: "يعد سقف الحجرة الرئيسية بمنزل مكي من العلامات التي تميزه لما يشكله من تحفة فنية حيث نفذت عليه زخارف خشبية بالسدايب ويدور أسفل السقف أفريز عليه كتابات عبارة عن أبيات شعرية باللغة التركية".​