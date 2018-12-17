عودة ٥٢٨ نازحًا إلى مساكنهم بالأنبار

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عاد ٥٢٨ نازحًا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكنهم في القائم غرب محافظة الأنبار، حسبما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.
وقال مدير قسم محافظات الفرات الأوسط بدائرة شئون الفروع عامر عباس صغير - في بيان أوردته قناة "السومريةنيوز" - إنه تمت إعادة ٥٢٨ نازحًا بما يقارب ١١٣ أسرة من مخيمات النزوح في بزيبز إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار.
وأضاف أنه تم نقل الأسر العائدة بأتوبيسات بالتعاون مع وزارة النقل، مشيرا إلى أنه توزيع ألفي حصة من المساعدات الغذائية بين الأسر النازحة الساكنة في مخيمات بزيبز في المحافظة.
كانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت في 15 فبراير الماضي عن عودة 320 أسرة نازحة لديارهم في القائم وعزيز بلد بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين.
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