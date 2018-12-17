الأسد يُرحب بجهود روسيا لوقف تدخلات الدول الغربية بشئون سوريا

بشار الأسد

وكالات:

أكد الرئيس السوري بشّار الأسد أهمية الجهود التي تبذلها روسيا وإيران لتشكيل لجنة كتابة الدستور في سوريا، على رغم العقبات الكبيرة التي وضعتها الدول الداعمة للإرهابيين، على حدّ قوله.

وثمّن الأسد، أثناء استقباله حسين جابري أنصاري، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية الخاصة والوفد المرافق له، "الجهود التي تبذلها الدول الحليفة والصديقة لسوريا، وبالأخص إيران وروسيا، لوقف تدخلات بعض الدول الغربية في المسار

السياسي، وتكريس قيام عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".من جانبه، وضع أنصاري الرئيس الأسد، خلال لقائه به، مساء أمس الأحد، في صورة الاستعدادات لعقد اجتماع الدول الضامنة حول سوريا، المزمع عقده في اليومين المقبلين في جنيف، خصوصًا بعد الاتفاق على الشكل النهائي للجنة الدستورية،وأكد حرص طهران على مواصلة التشاور والتنسيق مع دمشق، التي أبدت قدرًا كبيرًا من المرونة بغية تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وسيقدم المبعوث الأممي الخاص، ستيفان دي ميستورا، في 20 ديسمبر ،تقريرًا إلى مجلس الأمن حول النتائج التي حققتها اللجنة الدستورية.

وفي وقت سابق، أفيد بأن دي ميستورا اقترح عقد اجتماع حول اللجنة الدستورية لممثلي سوريا وإيران وروسيا وتركيا في جنيف في بداية الأسبوع.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة الماضية، عن أمله في أن تتمكن اللجنة الدستورية السورية من الاجتماع في أوائل عام 2019.