خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يرسلان برقيتي تهنئة لحاكم نيجيريا

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالسعودية - ليندا سليم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، تهنئتين للرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهوريةلبلاده.
أعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة
وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
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