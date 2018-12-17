خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يرسلان برقيتي تهنئة لحاكم نيجيريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، تهنئتين للرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية

لبلاده.أعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحةوالسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، متمنيًا اضطراد التقدم والازدهار.وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.