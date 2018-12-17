مقتل 5 مسلحين وإصابة اثنين آخرين في أفغانستان

الجيش الأفغانىوكالات:
قُتِل 5 مسلحين وأصيب شخصان آخران فى غارات جوية شنها الجيش الأفغاني في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان.
ذكر بيان صادر عن فيلق آتال "205" التابع للجيش الأفغاني، نقلته وكالة أنباء "خامةبرس" الأفغانية، اليوم الإثنين، أن الغارات الجوية تمت على مقربة من مدينة ترينكوت.
وأضاف البيان، أنه تم استهداف المسلحين في منطقة "سارخام" بالمدينة
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مدفعي رشاش ثقيل ومخبأين للمسلحين.. بينما لم تعلق الجماعات المسلحة من جهتها، بما في ذلك حركة طالبان المسلحة، على هذه الأنباء حتى الآن.
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