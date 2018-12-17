نشاط كبير يشهده سوق أم درمان هذه الأيام، بعد أن طرح سعر 15 جنيهاً لأي كريم وأي صابونة، الخطوة التي وجدت إقبالاً كبيراً خاصة من قبل الفتيات والنساء، وأيضاً أصحاب البوتيكات بالأحياء السكنية بمختلف أنحاء العاصمة، وقال عدد من الباعة أن الكريمات نسبة لارتباطها بمدة صلاحية، وأيضاً لتخوف المواطنين من أن تكون النار قد تسببت في تلف هذه الكريمات، لهذه الأسباب ولعدم توفر أماكن لبيعها قام التجار الكبار والموردين بمنحنا إياها لبيعها بأسعار زهيدة، وفي متناول اليد، وقاموا بتحديد السعر لنا مقابل نسبة في المبيعات.
إحدى المشتريات قالت حسب صحيفة آخر لحظة: إنها اشترت أكثر من عشرة كريمات لها ولصديقاتها بالجامعة، مؤكدة أن الأسعار رخيصة وحتى وإن كانت هذه الكريمات تالفة، فهي مع خلطها مع كريمات أخرى تؤدي الغرض، وقالت إنها حتى في زحمة العيد لم تر ازدحاماً كهذا في الأسواق، وعلقت قائلة (بنات السودان كلهم اتجمعوا في سوق أم درمان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه للكريمات بسعر 15 جنيهاً لأي كريم.. سوق أم درمان يزاول نشاطه بتجمع أعداد غفيرة من النساء والفتيات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .