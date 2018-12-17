“صلاح كرار”: كيف نكفر عن انقلاب (89).. بعتق رقبة أم بصيام الدهر كله ؟

استنكر العميد “صلاح كرار” مطالبة بعض الصحفيين له في إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي (واتساب ) بالاعتذار والتكفير عن مشاركته في انقلاب 1989 .

وكتب على أثير القروب الواتسابي أمس (كيف نكفر؟ هل بعتق رقبة أم بصيام الدهر كله أمن بالطواف حول الكعبة مليون لفة؟؟ الكفارة ياتا البتحلنا ؟.. والله حيرتونا، ياما اعتذرنا في الصحافة وفي الإعلام المرئي والمقروء فقلتم لنا اعتذاركم ما بيفيدكم ودموعكم بتعيدكم) .

وأشار “كرار” الى موقف الحكومة من المذكرة التي كان قد دفع بها الى رئيس الجمهورية وأستنكر فيها قمع الحكومة لمظاهرات سبتمبر 2013، وقال عندما قدمناها (قالوا لينا عايزين تقفزوا من المركب)، وأضاف: (لم يتبق أمامنا سوى أن نتأسى بقول الشاعر (مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها) .

وفي السياق وبحسب صحيفة المجهر قال “كرار” موجهاً حديثه لدعاة الانتفاضة (أنتو عايزين المساكين يعملوا ليكم انتفاضة زي أكتوبر وأبريل ويجئ سيدي فلان وسيدي علان وحملة الجوازات الأجنبية يستلموا السلطة … لذلك لن يخرج الناس الى الشوارع ولن ينتفضوا.. أمشوا أنتو والبيجعجعوا في القروبات الى ميدان أبو جنزير كما فعل نقد عليه رحمة الله عندما كتب حضرنا ولم نجدكم، يقصد المعارضة التي دعت للتظاهر، أذهبوا وحينما يسقط منكم شهداء ستجدوننا وسطكم .. أو أصمتوا الى ان يقضي الله أمراً كان مفعولا) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)