بسبب النقه .. طبيب نفسي يحذر من جنون وانتحار الأزواج

حذر طبيب نفسي ، الزوجات من عدم تعكير صفو الأزواج بالطلبات الدائمة و (النقه) المستمرة التي تجعله يسعى للهروب من محيط الأسرة بحثاً عن الراحة ، ألا أنه يتفاجأ في الخارج بواقع أشد سوءاً ولا يكون لديه خيار آخر غير نقة زوجته التي تقدر جهده وشقاءه طوال اليوم لتوفير احتياجاتهم ليفكر بعضهم بالانتحار ، ويصاب الآخر بالجنون .

موضحاً خلال ندوة بعنوان (أزواج وزوجات) أن أكثر الرجال تعاسة السبب الرئيسي فيها الزوجات بحسب صحيفة السوداني ، خاصة أن هناك نساء تخصصن في إتعاس أزواجهن وعدم القبول بالواقع ، ما جعل البعض منهم يصاب بالجنون والآخر يفكر بالانتحار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)