شاعرة معروفة وفنان يرتبان لزواجهما في سرية ..

تجري الترتيبات في سرية تامة لزواج شاعرة معروفة لمع نجمها في السنوات الأخيرة من فنان أثار الجدل مؤخراً ، فيما أكدت الشاعرة للمقربين عن سر تكتمها للزيجة خوفاً من معجبات الفنان اللائي قالت عنهن إنهن سيقمن بإفساد الزيجة إذا علمن بها .
مشيرة إلى أن للفنان العريس تجربة سابقة في إفشال المعجبات لزيجاته السابقة ، فيما علمت مصادر بحسب صحيفة السوداني ، أن الفنان قام بتحديد موعد الزواج وتوزيع رقاع الدعوة لشخصيات بعينها من بينها لاعبوا كرة قدم للعلاقة الوطيدة التي تجمع بينهما ، فيما رفض إقامة أي حفل غنائي ليلة الزفاف لاستعانته بفقرة إنشاد ديني شهيرة تم الإتفاق معها مسبقاً .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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