الشعبي: (وحوش سمان) داخل الوطني وراء الأزمة الراهنة

قال المؤتمر الشعبي إن “الوحوش السمان” داخل الحزب الحاكم هم من أوصلوا البلاد إلى هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة، من ارتفاع في أسعار السلع والعملات. قائلاً: إن (90%) من ثروة البلاد بأيدي منسوبي المؤتمر الوطني، بجانب وجود منسوبين منهم يصطنعون الأزمات لأسباب يعرفونها بينهم.
وقال الأمين السياسي للشعبي، أبو بكر عبد الرازق حسب صحيفة الأخبار، إن حزبه في خندق واحد مع الشعب السوداني ويدعم كل خياراته، موضحاً أن حزبه في حالة اجتماعات مكثفة من أجل دراسة الوضع الذي وصلت له البلاد والخروج بموقف حاسم، معتبراً أن تغيير الحكومات ليس حلاً للمشكلات لأنه سبق وأن تم ذلك، مطالباً رئيس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني بمحاصرة الفساد ورفع المعاناة عن المواطنين وإنزال البنود الاقتصادية المضمنة في وثيقة الحوار الوطني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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