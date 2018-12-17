بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الإثنين.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.71 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة أخبار الخليج 365 من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني