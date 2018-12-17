طلب في البرلمان لاستدعاء رئيس الوزراء بشأن أزمات الوقود والخبز والسيولة

تقدم البرلماني، “عبدالله مسار” عبر رئيس البرلمان بسؤال لرئيس مجلس الوزراء القومي”معتز موسى” بشأن الأزمات، التي قال أنها (كترت) في الآونة الأخيرة لا سيما أزمات الوقود ودقيق الخبز والسيولة .

وأبدى “مسار” في سؤاله أمس الأحد استغرابه من عدم وجود أرصدة في البنوك، وطالب رئيس الوزراء بالإجابة عن سؤال يتعلق بأسباب تدني قيمة أسعار السلع الاستهلاكية، وأشار الى وجود أزمة مواصلات عامة أثرت في حركة نقل البضائع، وتساءل عن أسباب حدوث الأزمات وطرق لعلاجها، وكيف تفاديها وعدم تكرارها .

وفي سياق مغاير دفع “مسار” من خلال رئيس البرلمان بسؤال أخر لوزير النقل والتنمية العمرانية حول عدم تشغيل القطار داخل الخرطوم، وقال: (نما لعلمي في ولاية الخرطوم تم إنشاء خطوط سكك حديدية وشراء قطار وعرباته ولم تعمل حتى الآن) .

وأضاف وبحسب صحيفة المجهر: (رغم الضوائق التي يمر بها المواطن في الترحيل لماذا ومتى يعمل القطار، متسائلاً عن العقبات التي تحول دون عمله) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)