الفنانة حنان بلوبلو تستعين بدورية شرطة للحراسة

استعانت الفنانة حنان بلوبلو بدورية شرطة لحراسة منزلها ليلاً بعد التفلتات الأخيرة التي شهدتها منطقة المهندسين من بعض لصوص الهواتف ومعتادي الإجرام الذين يروعون من في الطريق ، الأمر الذي قد يلحق الضرر بها حسب قولها .
وأوضحت بلوبلو في حديثها: (في الآونة الأخيرة انتشر المجرمون ومعتادو السرقات في الشوارع ليلاً ونهاراً وهم يقومون باختطاف وقلع الهواتف في الشوارع ليلاً ، بجانب انتشار بعض المعتوهين الذين يقتحمون المنازل وعانيت من ذلك كثيراً بحسب صحيفة السوداني ، موضحة: لذلك فضلت أن أستعين بدورية شرطة تقوم بحراسة منزلي ليلاً من أجل حمايتنا وسلامتنا من أي ضرر قد نتعرض له) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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