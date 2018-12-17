18 معتقلاً بالضفة خلال الليل

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال 18 فلسطينيًا إثر الاقتحامات التي نفذتها قواته في الضفة الغربية، فجر الإثنين، وكانت أعنفها في مخيم الجلزون شمال رام الله، حيث اعتقل جيش الاحتلال 8 شبان.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشيخ يوسف غوانمة، ورفاعي سامي الدويك، ومجد رياض الصافي، والشقيقين باسل وجبريل نصر الزبيدي، وعابد محمد شراكة، والفتى رياض صلاح عليان، وهم جميعًا من مخيم الجلزون.

وفي رام الله أيضًا، اعتقل جيش الاحتلال عبد الله حسن الريماوي وهو شقيق زوجة الشهيد صالح عمر البرغوثي؛ من بيت ريما ويسكن في بيتونيا، وقد استولى جيش الاحتلال على سيارته أيضًا. كما تم اعتقال أحمد البرغوثي من بيتونيا، وعلاء دحنون من عابود.

كما عُرف من المعتقلين أحمد الجيوسي من طولكرم، وسعد حسن العمور، وإيهاب خالد صلاح، من تقوع في بيت لحم، وعبد الرحمن ياسين دعدوع من الخضر جنوب بيت لحم أيضًا.