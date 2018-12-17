كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات إيرانية خاصة لقمع احتجاجات عمالية في الأحواز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تلقَ احتجاجات عمال مصنع الصلب في مدينة الأحواز الإيرانية، على أيام متواصلة، إلا العنف ومحاولة التصدي لها من قبل النظام.

ونشرت حكومة النظام الإيراني قوات خاصة لمواجهة المتظاهرين في المدينة، ما أدى إلى اندلاع صدامات بين بعض عمال مصنع الصلب وقوات الأمن أمام مبنى الحكومة المحلية في الأحواز.

وقد أخرج العنف من قبل القوات الإيرانية متظاهرين عن صمتهم، ليرددوا عبارات مستنكرة لقمع الدولة، معتبرين أنهم ليسوا إرهابيين، ولا دواعش، ولا حتى قوة عسكرية حتى يواجههم الأمن.

من جهتها، أكدت مصادر إعلامية إيرانية أن العمال رددوا شعارات، منها: "باسم الإسلام أذلوا الشعب"، في إشارة إلى النظام في إيران.

يذكر أن هذه التظاهرات تأتي للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة لأشهر، وسط تدهور ظروف شركة صناعة الصلب، ما أدى إلى طرد الكثير من العمال فيها.