كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيرانية توافق على خصخصة أشهر ناديين رياضيين في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الحكومة الإيرانية في اجتماع عقدته، الأحد، على خصخصة إثنين من أشهر الأندية الرياضية في البلاد، وهما ناديي برسبوليس، واستقلال طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وصادقت الحكومة، في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني، على عدة مقترحات، منها مشروع خصخصة شركتي برسبوليس واستقلال طهران الثقافيتين الرياضيتين.

وقال وزير الرياضة والشباب الإيراني مسعود سلطاني فر، إن الحكومة صادقت في اجتماعها، الأحد، على مقترح الوزارة بخصخصة شركتي برسبوليس واستقلال طهران، والذي كان قد حظي بتاييد رئيس الجمهورية، بعد أن انتهاء مرحلة الدراسة في اللجنة الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس منظمة الخصخصة في البلاد سيد ميرعلي اشرف حسيني، إن مراحل تقييم وتحديد سعر الناديين ستنجز في غضون الشهرين القادمين.

وأضاف بحسب "إرنا"، أنه سيتم الإعلان عن السعر المبدئي للجنة الخصخصة، ونعتزم إجراء عملية المزايدة على صفقة خصخصة الناديين قبل حلول عيد النوروز الذي يوافق 21 مارس.

وتواجه أغلب الأندية الإيرانية لكرة القدم، أزمات مالية تسببت في عدم قدرة بعضها على تجديد عقود اللاعبين الأجانب بسبب نقص الأموال بالعملات الأجنبية؛ بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران التي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي.

ويعتبر برسبوليس، واستقلال طهران، من أعرق الأندية الرياضية في إيران، التي تلعب في الدوري الإيراني الممتاز، ويتمتعان بشعبية كبيرة في الأوساط الرياضية.

ويعد نادي برسبوليس لكرة القدم، بمدينة طهران، والذي تأسس عام 1963، أكثر الأندية فوزا بالدوري الممتاز المحلي حققه بواقع 11 مرات، أما غريمه التقليدي نادي استقلال طهران، فقد تأسس عام 1945، وهو أكثر الأندية الإيرانية فوزا بالبطولات على مستوى قارة آسيا.

وفي تصريحات سابقة لوكالة "إرنا"، قال رئيس لجنة التسويق في اتحاد كرة القدم الإيراني، محمد صادق درودكر، إن أزمة الدولار وانهيار العملة المحلية (التومان) باتت تحاصر الأندية الإيرانية لكرة القدم.

وأضاف محمد صادق أن "أندية كرة القدم الإيرانية لا ينبغي أن ترفع تكلفتها في الظروف الحالية بتوظيف مدرب أو لاعب أجنبي"، مشيرا إلى أنه وفقًا للتوجهات الحكومية، فإنه لن يتم تخصيص عملة الدولار بالسعر الرسمي لأندية كرة القدم لشراء لاعبين أجانب.