كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بسلاحه الشخصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل الجنرال البارز في صفوفه، ا قدرة الله منصوري، اليوم الأحد، أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي.
وقال الحرس الثوري في بيان، إن منصوري، قائد مقر ثامن الأئمة التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، أصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور، حسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".
وكشف البيان، أن منصوري شارك في الحرب العراقية الإيرانية، وتولى بعد ذلك قيادة اللواء 12 الإمام الرضا، الفرقة 5 نصر، مقر القدس في القوات البرية للحرس الثوري، ثم عُين قائداً لمقر ثامن الأئمة في 2014.
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