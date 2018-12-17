كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيسبوك" يحظر صفحة نجل نتنياهو الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن موقع "فيسبوك" حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين.

وكتب يائير على صفحته في "فيسبوك": "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ .. في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون هناك".

وفي منشور آخر تحدث يائير عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام في إسرائيل، إما أن "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين". وأضاف "أنا أفضل الخيار الثاني".

وحذف "فيسبوك" منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى "تويتر" لانتقاد الموقع الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر".

وجاءت تعليقات ابن نتنياهو بعد مقتل جنديين إسرائيليين، يوم الخميس الماضي، في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات.

وطالما هاجم معارضو نتنياهو ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما، كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي، ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء للتحقيق للمرة العاشرة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن التحقيق سيتركز على "ملف بيزك-والا" والمعروف إعلاميا بالملف 4000 .

وتدور التحقيقات حول منح امتيازات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزك" في مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو في "والا نيوز" التابعة لبيزك.

وطالت التحقيقات في القضية نير حيفتس مستشار عائلة نتنياهو السابق لشؤون الإعلام وشلومو فيلبر المدير العام السابق لوزارة الاتصالات. وقد وقعا اتفاقين ليكونا شاهدين للحق العام وأن يساعدا الشرطة في التحقيق.