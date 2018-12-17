كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدعم قرى يمنية بـ105 أطنان من المواد الغذائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق الساحل الغربي، ضمن جهودها الإنسانية في مساعدة الأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق بعد تحرير عدد من مناطق الساحل الغربي من قبضة المليشيا الحوثية.
ووزعت الهيئة 105 أطنان من المواد الغذائية على قرى الساحل الغربي، وعبر أبناء مناطق الساحل الغربي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.
يذكر أن المساعدات التي تم تنفيذها في مناطق الساحل الغربي بعد تحريرها بلغت 112 ألف سلة غذائية، تم توزيعها على 100 قرية، واستفاد منها نحو 784 ألف مواطن يمني.
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