ميسي يقترب من تحطيم رقم كريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تألق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدما أحرز "هاتريك" في مباراة فريقه برشلونة في المباراة التي جمعته بليفانتي وانتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبذلك، وصل ميسي إلى الهاتريك رقم 43 في تاريخه مع برشلونة في كل البطولات.

وأصبح "البرغوث" على بُعد هاتريك واحد، من معادلة كريستيانو رونالدو، صاحب الرقم القياسي في عدد الثلاثيات مع فريق إسباني، على مدار التاريخ، برصيد 44 مرة، عندما كان لاعبا لريال مدريد، حسبما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

كما وصل ميسي لهدفه رقم 50، في عام 2018، لتكون هذه السنة الثامنة في آخر 9 سنوات، التي يصل فيها إلى هذا العدد أو أكثر، مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وفقًا لشبكة "أوبتا".