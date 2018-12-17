اعتقال 18 فلسطينيا وطرد عائلات بالأغوار بحجة التدريبات العسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 18 فلسطينيا، وذلك في إطار عمليات الدهم والتفتيش المتواصلة لليوم الخامس على التوالي، فيما يواصل جيش الاحتلال ولليوم الثاني مناورات عسكرية في مناطق بالأغوار.

في محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون وداهمت عدة منازل وفجرت أبوابها، وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها للتحقيق الميداني.

واندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على منازل المواطنين مما تسبب بإصابة سيدة بالاختناق وتم نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من المخيم هم: يوسف غوانمة، ورفاعي سامي الدويك، ومجد رياض الصافي، وباسل نصر الزبيدي، وجبريل نصر الزبيدي، وعابد محمد شراكة، ورياض صلاح عليان.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام البلدات في محافظة بيت لحم واعتقلت كل من: عبد الرحمن ياسين دعدوع، من بلدة الخضر، وسعد حسن العمور، وإيهاب خالد صباح، من بلدة تقوع بعد دهم منازل عائلاتهم وتفتيشها.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس، منها أحياء ببلدة اللبن الشرقية، واعتقلت الشبان: سليمان محمد الهندي، وسرحان رفعت ضراغمة، وأكرم عبدو ضراغمة، وعبد الله ذيب، وحققت معهم ميدانيا قبل أن تفرج عنهم.

وجدد جنود الاحتلال الاقتحامات لمخيم بلاطة، وقام الجنود بالانتشار في حارات السناقرة والجماسين والبدود والطيراوية، فيما تواجدت قوات من الجنود المشاة بحي الضاحية المجاور، في الوقت الذي حلقت طائرة استطلاع في الأجواء.

في محافظة الخليل، فتشت قوات الاحتلال، عددا من منازل المواطنين في الخليل ويطا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المحافظة، كما فتشت في بلدة الظاهرية منزل الأسير المحرر أيمن يوسف إسماعيل الطل.

وداهم جنود الاحتلال عدة أحياء في الخليل وبلدة دير سامت، ونصبوا الحواجز العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت قوات الاحتلال على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

بينما في طوباس، نشرت قوات الاحتلال عشرات الآليات المجنزرة، قرب مدخل قرية العقبة، وأفادت مصادر محلية لــ"وفا"، بأن الاحتلال أحضر عشرات الآليات بالقرب من أراضي المواطنين الزراعية، بذريعة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

ويجري الاحتلال تدريبات عسكرية يتخللها اقتحام الدبابات لأراضي المزارعين قرب المدخل الغربي لقرية العقبة.

وطردت قوات الاحتلال طرد، أمس الأحد، 14 عائلة فلسطينية من خربة ابزيق، شمال طوباس، بهدف التدريبات العسكرية.