ترامب: سأنظر في قضية جندي أمريكي متهم بقتل أفغاني

الخليج 365/ بغداداعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينظر في قضية جندي متّهم بأنه قتل عمدا صانع قنابل مفترضا في أفغانستان.

ونشر ترامب تغريدة على تويتر قال فيها "سوف أنظر في قضية البطل في الجيش الأمريكي الميجور مات غولستين المتهم بارتكاب جريمة قتل".

وتفيد تقارير إعلامية أمريكية بأن الجندي قتل صانع قنابل مفترضا بعد اعتقاله في 2010، وبأن غولستين اعترف بذلك لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" في 2011 ولشبكة "فوكس نيوز" في 2016.



وبُرىء غولستين من القضية، لكن ظهوره الإعلامي الأخير دفع الجيش لفتح تحقيق جديد.

وكتب محاميه فيليب ستاكهاوس على "تويتر" أن غولستين متهم بـ"القتل العمد، وهي جناية عقوبتها الإعدام، للاشتباه بقتله صانع قنابل من حركة طالبان خلال عمليات قتالية في مرجة، في أفغانستان".

ونفى ستاكهاوس خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "رواية.. أطلقها الجيش مفادها أن غولستين أطلق سراح صانع القنابل الطالباني ورافقه سيرا إلى منزله حيث قتله".

وردا على سؤال حول توقيت اتهام موكله قال ستاكهاوس إنه تبلغ من النيابة العامة بوجود "أدلة جديدة لديها".

من جهته أكد متحدث باسم الجيش الأمريكي في تصريح لوكالة فرانس برس التهمة الموجهة إلى الجندي، لكنه قال "لا يحق لنا مناقشة تفاصيل قضية جار التحقيق فيها وذلك حماية لحقوق المتهم".

