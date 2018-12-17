فيسبوك يعاقب يائير نجل نتنياهو

الخليج 365/ بغدادعاقب موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يائير، بسبب نشره "أفكارا معادية للمسلمين".

وذكر يائير، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن "فيسبوك حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره تدوينات تتضمن أفكارا معادية للمسلمين"، مضيفا "فيسبوك ديكتاتوري".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن ابن نتانياهو نشر عددا من التدوينات، التي اعتبرها فيسبوك، مسيئة للديانة الإسلامية، لذلك قام بحذفها من حسابه ثم حظره لمدة يوم واحد.



ومعلوم أن سياسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم واضحة بهذا الشأن، حيث يمنع نشر أفكار مضللة ومعادية للدين والعرق.

وكان النجل الأكبر لرئيس وزراء إسرائيل نشر، الخميس الماضي، على صفحته في فيسبوك تدوينة يدعو فيها "المسلمين إلى مغادرة إسرائيل".

