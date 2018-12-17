انت الان تتابع «قطع رأس الأفعى».. الجيش اليمني يتقدم في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص

الجيش اليمني

أعلنت قوات الجيش اليمني، أنها حققت تقدما ميدانيا كبيرا ، في جبهة مران بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد علي الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وقال أركان حرب ألوية العروبة في الجيش اليمني العميد صالح المخلافي، إن قوات اللواء تواصل التقدم في معركة "قطع رأس الأفعى" بمران، لتطهير أراضي محافظة صعدة من الحوثيين"، مضيفا: "أن أبطال ألوية العروبة استعادوا الكثير من الأسلحة المخزنة في الجبال والسوائل التي نهبتها ميليشيا الحوثي من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية".

وتابع المخلافي: "إن قوات ألوية العروبة أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران، بعد أن أصبحت في مرمى نيران ومدفعية الجيش الوطني، فيما وصلت قوات ألوية العمالقة إلى أطراف مديرية حيدان وأصبحت على مشارف وادي لبيبه ووادي الخلب في مقدمة الجبهة"، وذلك بحسب تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الاثنين.من