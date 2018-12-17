انت الان تتابع انفجار قرب محطة «سكاي تي في» اليونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ ص

الشرطة اليونانية

انفجرت شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون (سكاي تي في)، في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، الأمر الذي أدى إلى تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى، وقالت الشرطة اليونانية إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى سكاي في الساعة الثانية و35 دقيقة صباحا بالتوقيت المحالي (12 و35 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش) عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام، وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني، إن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت.

وأضافت المحطة أن "الأضرار المادية كبيرة في كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة"، موضحة: "الصورة محبطة. الأسقف المعلقة سقطت على الأرض. وزجاج النوافذ تهشم إلى قطع صغيرة".وبث الصحفيون الذين يقدمون البرنامج الصباحي إرسالهم على الهواء خارج المحطة، وقال