انت الان تتابع رسالة سخرية جديدة من تركي آل شيخ إلى هيثم عرابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٩ ص

خرج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، من جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأثار جدلًا كبيرًا بعد نشره صورة لهيثم عرابي مسؤول التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، وكتب عليها "هتوحشنا.. أنت لحقت"، وفسر متابعوه أنه نوع من السخرية وتدخله في أمر ليس من شأنه، حيث إنه دائم الهجوم على رموز وأعضاء النادي الأهلي الحاليين، خاصة بعد إطاحته من منصب الرئيس الشرفي.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد قرر منذ 4 أسابيع، تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات لكن محمد فضل وحسام غالي اعترضا على القرار وتقدما باستقالتيهما، مما دفعه للتراجع عن قراره وتشكيل لجنة تعاقدات جديدة لم يكن فيها "عرابي"، ولم يعلم أحد بأسباب تراجع الخطيب عن تعيينه. وشهدت تشكيل التعاقدات بالنادي