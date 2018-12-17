شكرا لقرائتكم خبر باكستان تحتج على تسلل إرهابيين إيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
استدعت باكستان السفير الإيراني مهدي هوناردووست لتسجيل احتجاج رسمي ضد هجوم إرهابي على قافلة شبه عسكرية باكستانية على الحدود الإيرانية قتل فيها 6 جنود، حيث نصب نحو 30 إرهابيا كمينا لقافلة تابعة لفيلق الحدود على طول الحدود الباكستانية الإيرانية، عندما كانت تقوم بدوريات في المنطقة وعملية تمشيط في منطقة «كيتيش» المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، بحسب موقع راديو باكستان.
وقتل في الهجوم 6 جنود وأصيب 14 آخرون، وتم استدعاء السفير الإيراني لدى باكستان إلى وزارة الخارجية لتقديم احتجاج قوي ضد الحادث المروع، وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية ضرورة وجود آلية فعالة لتنسيق الحدود لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتبنت منظمة «جيش تحرير بلوشستان» المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج على تسلل إرهابيين إيرانيين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .