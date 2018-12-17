باكستان تحتج على تسلل إرهابيين إيرانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استدعت باكستان السفير الإيراني مهدي هوناردووست لتسجيل احتجاج رسمي ضد هجوم إرهابي على قافلة شبه عسكرية باكستانية على الحدود الإيرانية قتل فيها 6 جنود، حيث نصب نحو 30 إرهابيا كمينا لقافلة تابعة لفيلق الحدود على طول الحدود الباكستانية الإيرانية، عندما كانت تقوم بدوريات في المنطقة وعملية تمشيط في منطقة «كيتيش» المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، بحسب موقع راديو باكستان.

وقتل في الهجوم 6 جنود وأصيب 14 آخرون، وتم استدعاء السفير الإيراني لدى باكستان إلى وزارة الخارجية لتقديم احتجاج قوي ضد الحادث المروع، وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية ضرورة وجود آلية فعالة لتنسيق الحدود لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتبنت منظمة «جيش تحرير بلوشستان» المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.