شكرا لقرائتكم خبر عن جليلة عثمان: "حماية المخطوطات" يدفع الشخصيات العامة للتبرع بكتبهم لدار الكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قانون حماية المخطوطات سيدفع ورثة أى شخصية عامة تتوفى لديها مكتبة تضم كتب مميزة ونادرة للتبرع بها إلى الدولة من أجل الحفاظ عليها.

وقالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدولة ستعوض ورثة الشخصيات العامة الذين يتبرعون بمخطوطاتهم وكتبهم للدولة، مشيرة إلى أن هذه الكتب سيتم تسليمها لدار الكتب والوثائق القومية.

ولفتت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة لحماية تلك الكتب النادرة التى يتم التبرع بها إلى دار الكتب من السرقة، ويتم وضعها فى معارض تعرض فيها ولا يتم وضعها فى كراتين، فلابد من المحافظة على الثروة القومية .