شكرا لقرائتكم خبر عن جليلة عثمان: "حماية المخطوطات" يدفع الشخصيات العامة للتبرع بكتبهم لدار الكتب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قانون حماية المخطوطات سيدفع ورثة أى شخصية عامة تتوفى لديها مكتبة تضم كتب مميزة ونادرة للتبرع بها إلى الدولة من أجل الحفاظ عليها.
وقالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدولة ستعوض ورثة الشخصيات العامة الذين يتبرعون بمخطوطاتهم وكتبهم للدولة، مشيرة إلى أن هذه الكتب سيتم تسليمها لدار الكتب والوثائق القومية.
ولفتت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة لحماية تلك الكتب النادرة التى يتم التبرع بها إلى دار الكتب من السرقة، ويتم وضعها فى معارض تعرض فيها ولا يتم وضعها فى كراتين، فلابد من المحافظة على الثروة القومية .
شكرا لقرائتكم خبر عن جليلة عثمان: "حماية المخطوطات" يدفع الشخصيات العامة للتبرع بكتبهم لدار الكتب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .