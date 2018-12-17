وقوع انفجار قرب محطة "سكاي تي في" اليونانية والاضرار مادية

أعلنت ​الشرطة اليونانية​ أن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى محطة تلفزيون "سكاي تي. في" في العاصمة اليونانية ​أثينا​ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني أن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت، مؤكدة أن "الأضرار المادية كبيرة في كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة. الصورة محبطة. الأسقف المعلقة سقطت على الأرض. وزجاج النوافذ تهشم إلى قطع صغيرة".

وقال مراسل المحطة لشؤون الشرطة إن تقديرات تشير إلى أن الشحنة كانت تحتوي على نحو خمسة كيلوغرامات من المواد المتفجرة ووضعت في زقاق ضيق قرب المبنى.

وسكاي إحدى أكبر محطات التلفزيون اليونانية وهي جزء من مجموعة إعلامية تضم محطة إذاعية ومرتبطة بصحيفة "كاثيميريني" اليونانية الضخمة.