توقيف 52 مطلوباً وضبط 1346 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ الأمس

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن "توقيف 52 مطلوباً بتاريخ الأمس بجرائم مختلفة :- مخدرات- سرقة - سلب ، بالإضافة الى ضبط 1346 مخالفة ​سرعة زائدة​".

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