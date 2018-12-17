حوري: التفاؤل بقرب ولادة الحكومة حذر ونأمل ان لا تظهر عقد أخرى

أشار النائب السابق ​عمار حوري​ في حديث إذاعي إلى ان "التفاؤل بقرب ولادة الحكومة حذر ونأمل ان يكون كاملا خاصة وأنه منذ فترة كنا على وشك ان نرى مراسيم تشكيل الحكومة وفجأة ظهرت العقدة السنية". وقال: " نأمل ان لا تظهر عقدة أخرى، فمنذ البداية استمع رئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ إلى النواب ​السنة​ ضمن كتلهم وحين استجد هذا الموضوع قال لا مانع من تمثيل هؤلاء لكن من خارج حصة ​تيار المستقبل​".

وأوضح ان "الحريري لا حصة لديه في الحكومة الرئيس ميشال عون بل حصة لكتلة المستقبل". وقال: "لا تمثيل مباشر للنواب السنة الستة وهذا أصبح واضحا ولا بد من التفاهم على اسم يرضيهم ويكون مقبولا من الحريري".