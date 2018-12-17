حوري: التفاؤل بقرب ولادة الحكومة حذر ونأمل ان لا تظهر عقد أخرى

أشار النائب السابق عمار حوري في حديث إذاعي إلى ان "التفاؤل بقرب ولادة الحكومة حذر ونأمل ان يكون كاملا خاصة وأنه منذ فترة كنا على وشك ان نرى مراسيم تشكيل الحكومة وفجأة ظهرت العقدة السنية". وقال: " نأمل ان لا تظهر عقدة أخرى، فمنذ البداية استمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى النواب السنة ضمن كتلهم وحين استجد هذا الموضوع قال لا مانع من تمثيل هؤلاء لكن من خارج حصة تيار المستقبل".
وأوضح ان "الحريري لا حصة لديه في الحكومة الرئيس ميشال عون بل حصة لكتلة المستقبل". وقال: "لا تمثيل مباشر للنواب السنة الستة وهذا أصبح واضحا ولا بد من التفاهم على اسم يرضيهم ويكون مقبولا من الحريري".
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