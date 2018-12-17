الأمن العام: توقيف 20 شخصا بتهم إرتكاب أفعال جرمية مختلفة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 05/12/2018 لغاية 11/12/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
- سبعة عشر شخصاً بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .
- شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.
- شخص بجرم تعاطي المخدرات
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .
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