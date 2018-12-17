رئيس "مياه الجيزة": أزمة الانقطاعات تنتهي قبل الصيف المُقبل (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- أحمد طرانة:

قال المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، إن أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه بالمحافظة ستنتهي بنسبة 90% قبل موسم الصيف المُقبل، عقب انتهاء الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي من إضافة 400 ألف متر مكعب مياه جديدة إلى محطات المياه التابعة للشركة.

وأضاف بدوي في أول حوار له مع "الخليج 365" منذ ترأُسه إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة في شهر يوليو الماضي، أن المحافظة استعدت لاستقبال أمطار الشتاء من خلال خطة عمل مع المحافظة، لافتًا إلى وجود "تواصل مُباشر" مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوزيع معدات الشركة لمواجهة مياه الأمطار.

وإلى نص الحوار..

* ما استعدادات الشركة لاستقبال أمطار الشتاء؟

- بدأنا الاستعداد لسقوط الأمطار المُحتمل منذ شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع المحافظة، وتقابلنا مع المحافظ أكثر من مرة لمراجعة تجهيزات شنايش وبالوعات مياه الأمطار وتجربتها وتنظيفها بالتعاون مع الأحياء وهيئة النظافة بالمحافظة، والأماكن التي تحتاج بالوعات أمطار نُبلغ المحافظة لتنفيذها. كذلك نُراجع محطات رفع مياه الأمطار بالأنفاق، خاصة وأن المحافظة بها 11 نفقًا، وهى من أخطر الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار، و"نُجري محاكاة للأمطار ليلًا من خلال إننا بنجيب عربة محملة بالمياه وندلقها، ونجرب الطلمبات".

* وماذا عن الأماكن الخالية من بالوعات الأمطار؟

- سبق وأعددنا خُطة لرفع الأمطار من هذه الأماكن موزعة على جميع أنحاء الجيزة تحت إشراف نائب رئيس الشركة للصرف الصحي ومعه جميع رؤساء القطاعات، تتضمن توزيع 35 شفاطًا لمياه الأمطار على هذه الأماكن، إلى جانب شفاطات هيئة النظافة والمحافظة، ويتم تنفيذ هذه الخطة بمجرد وجود احتمالية لسقوط أمطار.

* هل يوجد تنسيق بينكم وبين هيئة الأرصاد الجوية؟

- بالفعل يوجد تواصل مباشر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متمثلة في الدكتور عبدالعال، وهو يوافينا بجميع التوقعات ومواعيد سقوط الأمطار، لنتخذ استعداداتنا قبل سقوط الأمطار ونوزع معداتنا ونُعلن حالة الطواريء، فور ورود تقرير هيئة الأرصاد.

* عمليًا.. ماذا يحدث فور وجود احتمالية لسقوط الأمطار؟

- هناك غرفة طواريء بالشركة تتواصل بشكل دوري مع غرفتي الطواريء الموجودة بالمرور والمحافظة، ويتم إبلاغ غرفة الطواريء الموجودة بالشركة بأي تجمع للمياه، ويُبلغ النائب أو رئيس القطاع يرسل شفاطات للأماكن الموجود بها تجمع لمياه الأمطار. وتوجد متابعة ميدانية من الشركة للأماكن الموجود بها تجمعات مياه، وبعد توقف الأمطار لنا دور آخر وهو تطهير البالوعات، لأن الأمطار عند سقوطها تملأ البالوعات بالطين، والتحقق من الأنفاق.

* ما الفارق في سقوط الأمطار بين العام الحالي والعام الماضي؟

- مرننا بتجربتين إلى الآن، في شهر نوفمبر الماضي وأوائل شهر ديسمبر الجاري، وسحبنا مياه الأمطار في وقت قياسي. هناك طفرة كبيرة حدثت العام الحالي عن العام الماضي، ترجع لشراؤنا معدات جديدة هذا العام.

* ما نوع المعدات التي تم شراؤها؟

- اشترينا 6 شفاطات مياه أمطار، و3 عربات شفط وتطهير، وهناك 6 عربات أخرى قادمة ستصل أول شهر يناير المُقبل.

* كم تكلف شراء هذه المعدات؟

- 39 مليون جنيه للمعدات التي تم شراؤها، و54 مليون جنيه للعربات التي ستصل بداية شهر يناير المُقبل.

* كم مُعدّة لدى الشركة؟

- لدينا 40 شفاطًا لسحب مياه الأمطار، نستخدم 35 منها ويتبقى 5 للمناطق التي يحدث بها طواريء، كذلك لدينا 5 بدالات (طلمبات ثابتة) لرفع المياه.

* وماذا عن محطات الشركة؟

- لدينا نحو 9 محطات مياه هى إمبابة، الجيزة، جزيرة الذهب، الصف، العياط، البدرشين، أطفيح، أبوالنمرس، ودير ميمون، إضافة إلى آبار ارتوازية في بعض المناطق. كذلك لدينا 5 محطات معالجة صرف صحي، و55 محطة رفع مياه.

* ماذا عن صيانات هذه المحطات؟

- جميع المحطات بالتأكيد تحتاج إلى صيانة دورية، ووضعها جيد للغاية ونتمم الصيانات الروتينية والدورية لها في موعدها، حتى تستمر في التشغيل، ولدينا خطة صيانة لكل المحطات.

* متى تنتهي أزمة انقطاع المياه بالمحافظة؟

- قبل بداية الصيف المُقبل سيتم إدخال حوالي 400 ألف متر مكعب من المياه، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي هو المسؤول عن ذلك، موزعين على المحطات التالية: محطة منشأة القناطر بطاقة 80 ألف متر مكعب في اليوم، محطة الحوامدية بطاقة 70 ألف متر مكعب، محطة القيراطيين بطاقة 60 ألف متر مكعب، ومحطة جزيرة الذهب بطاقة 180 ألف متر مكعب، وتعديلات بمحطة مياه امبابة، الأمر الذي سيحل حوالي 90% من مشاكل المياه بالمحافظة.

* هل توجد مشروعات مستقبلية لدى الشركة؟

- توجد مشروعات سنبدأ فيها قريبًا مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من ضمنها إضافة 50 ألف متر مكعب من المياه لمحطة مياه أبو النمرس، و50 ألف متر مكعب لمحطة مياه إمبابة، بحيث نُنهي مشاكل الجيزة تمامًا من المياه.

* هل الشركة تربح أم تخسر؟

- نحن كشركة خدمية لانهدف للربح وهدفنا خدمة المواطن وتغطية تكاليفنا، وكل ما نحتاجه هو تغطية مصاريف التشغيل والصيانة بما تحويه من كهرباء وأجور وقطع غيار، واستخدام مواد كيميائية، ونعتمد على مواردنا الذاتية في تشغيل وصيانة المحطات، ونقوم بعمل إحلال وتجديد لبعض المشاريع الصغيرة غير المُكلفة، والدولة تقوم بالمشاريع الكبيرة لكن عمليات الإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة "بتكون على حسابنا".

* كم تبلُغ مديونيات الشركة؟

- لدينا مديونيات لوزارة الكهرباء حوالي مليار جنيه تقريبًا، إلى جانب مديونيات آخرى، وهذا متراكم منذ سنوات، ورؤساء مجالس إدارات الشركة السابقين "غصب عنهم، كانوا هيدفعوا منين".

* هل توجد نية للتوسع في استخدام عدادات المياه مُسبقة الدفع؟

- بدأنا العام الحالي في التوسع بالأماكن الحكومية، و"ركبنا حتى الآن نحو 250 عدادًا إلى 300 عداد مسبق الدفع، والعداد ده هيريحنا ويريح المواطن، لأنه يتم شحنه ولا يحتاج إلى قراءة منتظمة مننا للعداد، ولا مجال لوجود خطأ من المحصل". ولدى الشركة 5000 آلاف عداد تستهدف تركيبهم كمرحلة أولى.

* وهل يوجد إقبال للمواطنين على شراؤه؟

- الأمر يحتاج وقت لتغيير ثقافة المواطنين، وبالنظر أيضًا لإمكانات المواطنين "العداد ثمنه أكثر من ألفي جنيه، والعداد العادي بـ500 جنيه، وأنا كشركة بخيّر اللي عايز يجي يجيي، وأنا مش عايز أشد على المواطن، ولم أصل مرحلة الإجبار، وحاليًا لما يتقدم مواطن بطلب لتقسيط قيمة العداد، نوفر له هذا على 24 شهرًا".

* هل بدأتم في استخدام القطع الموفرة للمياه بالمحافظة؟

- بالفعل، منذ شهر تقريبًا بدأنا في تطبيقها وتعاقدنا على القطع الموفرة وستُتاح قريبًا للمواطنين، وهي إلى الآن مُطبقة كتجربة في بعض الأماكن الحكومية ولدى بعض المواطنين، وسيتم تعميمها قريبًا. ونحن حاليًا نتعاقد عليها مع شركة كبيرة.

وعلى ذِكر القطع الموّفرة للمياه أطالب المواطنين بترشيد استهلاكهم في المياه، في محافظة الجيزة أحتاج مساعدة في ترشيد الاستهلاك: "الناس صعبة جدًا، وفي الأعياد مش بنلاقي مياه، القطع الموفرة هتوفر في الاستهلاك، لكن لو الناس بطلت استخدام خراطيم المياه اللي بتترش في الشوارع والقهاوي هتوفر أكتر".​