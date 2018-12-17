انت الان تتابع بيونج يانج: عقوبات أمريكا تعيق نزع السلاح النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ ص

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

استنكرت كوريا الشمالية الإجراءات العقابية الجديدة للولايات المتحدة ضدها، وحذرت من أن مثل هذه السياسة قد "تعيق مسار نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية الى الأبد"، وجاء هذا التحذير بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد 3 مسؤولين كوريين شماليين كبار بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، وتضم لائحة المسؤولين المعاقبين اسم تشو ريونغ هاي، الذي يعد الساعد اليمنى للزعيم كيم يونج أون، وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أثنت بيونج يانج على الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحسين العلاقات معها.

لكنها قالت إن وزارة الخارجية الأمريكية "مصممة على إعادة علاقات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الولايات المتحدة الى الحالة التي كانت عليها العام الماضي والتي تميزت بالاشتباك"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين.والبيان الذي أصدره مدير قسم الأبحاث السياسية في معهد الدراسات الأمريكية