انت الان تتابع البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ1.25 مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٩ ص

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.250 مليار جنيه، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما، ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه جنيه لأجل 10 سنوات.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، في مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من نفس العام. اقرأ أيضا: رغم خروج الأجانب.. عائد «أدوات الدين» يواصل الصعود ومن المتوقع أن تصل