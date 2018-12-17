انت الان تتابع أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٦ ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.86 جنيه و17.95 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي، وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء. وسجل الدولار أعلى سعر في بنك مصر إيران بنحو 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء،

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء. اقرأ أيضا: هل ينخفض سعر الجنيه بنسبة 10% بحلول عام 2020؟ فيما سجل سعر الدولار في بنك المشرق، والبنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك القاهرة، والبنك الأهلى اليوناني نحو 17.96 جنيه للبيع و17.86