انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٠ ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1237 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 620 جنيها. عيار 24: 709 جنيهات. عيار 18: 531 جنيها. عيار 14: 413 جنيها. سعر جنيه الذهب: 4960 جنيها. سعر الأوقية: 1237 دولارا. اقرأ أيضا: الحياة تعود لأسواق الذهب..و«شبكة العروسة» السبب وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل