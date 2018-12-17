انت الان تتابع تطورات قضية خاشقجي.. السعودية ترد على مجلس الشيوخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الرياض: المملكة إذ تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات فهي تدرك أن موقف مجلس الشيوخ يرسل رسائل خاطئة

بعد مرور 4 أيام على مشروع القرار الذي أيده مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي بالإجماع، بتحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشجقي، أصدرت الرياض، اليوم الإثنين، أول تصريح لها بشأن المشروع القرار الأمريكي، إذ قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية: «تستنكر المملكة العربية السعودية الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة»، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري بوب كوركر، قد أعلن أنه سيقدم قرارا يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ويصر مشروع القرار، الذي أعده كوركر و8 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، على محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي،

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري بوب كوركر، قد أعلن أنه سيقدم قرارا يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ويصر مشروع القرار، الذي أعده كوركر و8 أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، على محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي، الذي تفجرت قضيته بعد اختفائه يوم 2 أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في مدينة أسطنبول التركية. كما تبنى مجلس الشيوخ، مساء يوم الخميس الماضي، مشروع قرار يدعو إلى وقف مساعدات الولايات المتحدة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وصوت 56 من أعضاء مجلس الشيوخ لدعم هذه الوثيقة، فيما واجهت اعتراضا من قبل 41 سيناتورا، ووافق الشيوخ على وقف المساعدات العسكرية للتحالف العربي الذي يعمل دعما للحكومة المحلية المعترف بها دوليا وفقا لما يسمى بـ«قانون صلاحيات الحرب» الذي تم تبنيه خلال فترة الحرب في فيتنام. تدخل سافر تدخل سافر اعتبرت السعودية، على لسان المصدر المسؤول بالخارجية، أن «موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يتضمن تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مؤكدة «إنها في الوقت الذي تحرص فيه على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكن لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين». وأعلنت رفضها رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بـخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها، موضحة أن مثل هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وأنها كانت ولا زالت تلعب دورا رياديا في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين ما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتابعت الرياض: «كما تتمتع المملكة بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما كان لإسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية الأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها، وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية». وذكرت: «في هذا السياق تتخذ المملكة موقفا حازما إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة»، مشيرة إلى مواصلتها بذل الجهود لكي تتوصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يقوم على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل بما في ذلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي والتي قادت بدعم المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في السويد. الوضع الإنساني في اليمن الوضع الإنساني في اليمن قالت السعودية: «تولي المملكة الوضع الإنساني في اليمن أهمية بالغة وتقوم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات كبيرة للشعب اليمني في كافة المناطق اليمنية، كما تتعاون المملكة مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة لإيصال المساعدات للمحتاجين»، مشددة: «لقد سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، ورفض أي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة». وأوضحت: «المملكة إذ تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتثمن موقف الحكومة الأمريكية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، فهي تدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية»، معربة عن أملها في «ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعا لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما». يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، صرح أوائل شهر ديسمبر الجاري، بأن بلاده لا تسلم مواطنيها وذلك ردا على سؤال بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي بحق اثنين من المشتبه بقتلهم الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، مؤكدا: «نحن لا نسلم مواطنينا».

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