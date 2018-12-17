انقطاع المياه 16 ساعة عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٤ ص
انقطاع المياه - تعبيرية
أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه عن أكثر من 20 منطقة بالمدينة وهي "الحي الأول، الحي الثاني، الحي الثالث، الحي الرابع، الحي الخامس، حي الشويفات، حي الدبلوماسيين، قطاع 1،2، مركز المدينة، جنوب الأكاديمية، والتجمع الأول (الياسمين-7، 8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات، الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية 3، محلية 4)، وضعف المياه في باقي المحليات ومستقبل 1، 2) لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء.
وأرجع النجار، في بيان له، اليوم الإثنين، الانقطاع نظرا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200 مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع، مطالبا المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد، لافتا إلى أنه تقرر أن يشارك الاتحاد سوف بجلسة خاصة ضمن أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل، تحت شعار "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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