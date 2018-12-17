انت الان تتابع انقطاع المياه 16 ساعة عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٤ ص

انقطاع المياه - تعبيرية

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه عن أكثر من 20 منطقة بالمدينة وهي "الحي الأول، الحي الثاني، الحي الثالث، الحي الرابع، الحي الخامس، حي الشويفات، حي الدبلوماسيين، قطاع 1،2، مركز المدينة، جنوب الأكاديمية، والتجمع الأول (الياسمين-7، 8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات، الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية 3، محلية 4)، وضعف المياه في باقي المحليات ومستقبل 1، 2) لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء.

وأرجع النجار، في بيان له، اليوم الإثنين، الانقطاع نظرا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه (4)، وكذلك خط المياه قطر 1200 مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع، مطالبا المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،