"الخليج": حركة السترات الصفراء لن تتوقف في المدى المنظور على ما يبدو

قالت صحيفة خليجية، "للسبت الخامس على التوالي نجح أصحاب «السترات الصفراء» في النزول إلى الشارع، في تحدٍ لسلطة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي فشل في إقناعهم بوقف تحركهم، وصمموا على المضي في مسيرة التحدي إلى أن تتحقق مطالبهم، بعدما تجاوزوا مطلبهم الأساسي في العدول عن زيادة الضرائب على وقود السيارات إلى المطالبة برحيل ماكرون نفسه، ورفع شعارات مثل «فرنسا ليست للبيع» و«فريكست»، أي انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي".

وبينت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين -تابعها "الخليج 365" - "التظاهرات التي شملت أيضاً معظم المدن والبلدات الفرنسية، امتدت إلى دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإسبانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا وصربيا، ما يدل على اتساع التيار الأوروبي الذي يرفض السياسات الاقتصادية والضريبية والاجتماعية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة التي بدأت تشعر بفقدان الرعاية الاجتماعية، وتدني القيمة الشرائية، وتزايد الهوة بين الأثرياء والفقراء".

وتابعت :"يبدو أن الرئيس ماكرون لا يعرف ما يريده السواد الأعظم من الشعب الفرنسي، أو لا يريد أن يعرف، وهو يقدم علاجات بالمرهم أو بحبة الأسبرين لمرض يحتاج إلى علاج جذري، أي إلى مراجعة للسياسات الاقتصادية التي بدأها منذ توليه السلطة، وكلها تصب في مصلحة القوى الرأسمالية، لأن التهمة الموجهة إليه أنه يمثل تحالف المال والشركات والسلطة والإعلام مقابل الفقراء والعمال والمهمشين".

وأشارت إلى أن "المواجهة باتت مفتوحة بين ماكرون و«السترات الصفراء»، كما يقول معظم متابعي الشأن الفرنسي، فالمفاوضات بين الطرفين لم تصب نجاحاً، والعلاقات بينهما وصلت إلى طريق مسدود، لذا فالخيارات أمام الرئيس الفرنسي بدأت تضيق، فإما أن يلبي مطالب المتظاهرين، أو أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهذا الأمر له انعكاسات خطيرة على الداخل الفرنسي وعلى الوضع الأوروبي بمجمله لأن فرنسا في هذه الحالة تدخل نفقاً مظلماً من الصراعات قد يؤدي إلى زيادة الضغط الشعبي والسياسي، كما حصل في فترات سابقة حيث اضطرت السلطة إلى الرضوخ باستقالة رأس الحكم والحكومة، وسقوط جمهوريات وولادة أخرى جديدة".

وقالت:"عندما تحدث ماكرون بعد الأسبوع الرابع للتظاهرات حاول أن يمتص غضب المتظاهرين، وقدم تنازلات لكنها لم تكن كافية، إذ ظل متمسكاً بسياساته الاقتصادية والاجتماعية. والإجراءات التي أعلنها لتشجيع القدرة الشرائية للفرنسيين اعتبرها المتظاهرون مجرد فتات وليست خبزاً، لأن ثمن التهدئة الذي طرحه ماكرون قد يكلف مليارات الدولارات يتم تسديدها بمزيد من العجز ومزيد من التقشف أو من الضرائب. كما أن ماكرون تعمَّد تغييب مسألة إسهام الأكثر ثراء في تمويل القوة الشرائية.

واختتمت الصحيفة:"حركة السترات الصفراء لن تتوقف في المدى المنظور على ما يبدو، وما هو على المحك «ليس المستقبل السياسي للرئيس ماكرون فحسب، بل مستقبل الديمقراطية الفرنسية»، كما تقول صحيفة «لوفيغارو»، خصوصاً أن قوى كثيرة في الداخل والخارج متأهبة لاستغلال واستثمار حركة السترات الصفراء.

فهل نحن أمام إرهاصات ولادة الجمهورية الفرنسية السادسة؟ ".