شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تطلب افتتاح كليات تربية رياضية بجامعتى القاهرة وعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إن اللجنة طالبت خلال جلساتها الأسبوع الماضى بافتتاح كليات تربية رياضية فى جامعة القاهره وعين شمس ، لسد الاحتياجات الخاصة بها وللأنشطه فى المدارس ، نتيجة العجز فى عدد المدرسين بهذا المجال.

وأشار رئيس لجنة التعيم والبحث العلمى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إلى أن رؤية الرئيس السيسى فى أن تكون التربيه الرياضيه مادة اساسية صحيحة 100% خاصة وأنها ستسهم فى تحفيز الطفل وتنشيطه وتسهم فى بناء الانسان بشكل صحيح .

وتابع قائلا " الدولة تنفق كثيرا على الصحه.. لأننا لا نهتم بالرياضه واهتمامنا بها سيوفر الكثير من نفقات الدولة ..وسيعد جيلا قويا من الناحيه الجسمانيه ".

وعن اشكالية تحويل مدارس الفناء الخاص بها لفصول ، قال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى ، إن كل مدرسة يمكن أن تكيف أوضاعها لاستيعاب الانشطه الرياضيه ، كما أنه يمكن الاستفاده بمراكز الشباب القريبه منها فى كل محافظة ، موضحا أن أى حديث للرئيس السيسى يعد تكليف يلزم علينا دراسته وستطرحه اللجنة مع وزير التربيه والتعليم فى أول جلسه له .

وكان قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبرنامج ضخم للتوعية الصحية وتحويل التربية الرياضية لمادة أساسية، مؤكدا أن 25% من المصريين وزنهم طبيعى والباقى عنده سمنة، كما أن المسح الطبى شمل 17 مليون مواطن حتى الآن و11 مليون إنسان مصابين بأمراض غير سارية.