النشرة: القاء قنبلة يدوية قرب مكتب حركة "فتح" في مخيم المية ومية

افاد مراسل "​النشرة​ " في صيدا ان مجهولا القى ​قنبلة يدوية​ قرب مكتب حركة "فتح" في مخيم المية ومية واعقب انفجارها ​اطلاق نار​ من قبل حراس المكتب. هذا واقدم اصحاب السيارات المتضررة في المخيم جراء الاشتباكات الاخيرة بين "فتح" و"انصار الله" على اقفال الشارع الرئيسي احتجاجا على عدم التعويض المالي عليهم.

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