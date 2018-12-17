ماريو عون: نأمل ان يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة

اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ​ماريو عون​ في حديث إذاعي أن "هناك تفاؤل حذر من قبل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في ما خص ​تشكيل الحكومة​"، آملا ان "يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية ​السنة​".

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