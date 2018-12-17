مراد: مصرون على توزير نائب من اللقاء التشاوري

أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​عبد الرحيم مراد​ في حديث إذاعي أنه " لم يعرض علينا احد اي مبادرة تساهم في لقائنا برئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، لافتا الى ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قال لنا ان ذلك يتطلب تنازلات من الجميع".

وشدد مراد على أننا "كلقاء تشاوري ما زلنا مصرين على توزير واحد من اللقاء وهناك 30 بالمئة من الشارع السني يعترف بنا"، معتبرا ان "تشكيل ​الكتل النيابية​ ليس له موعد محدد".