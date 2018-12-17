مصادر حزب الله للجمهورية: النظام السوري لا يتعرّض للنازحين العائدين مثلما يُسوِّق البعض

أوضحت مصادر ​حزب الله​ لصحيفة "الجمهورية" أن "​النظام السوري​ لا يرفض أكثر من نسبة 1 في المئة من أسماء الراغبين بالعودة والتي يرسلها الحزب ضمن لوائح بعد تسجيلها في المكاتب التي فتحها لهذه الغاية، وذلك بسبب أحكام معيّنة"، مؤكدة أن "النظام لا يتعرّض للعائدين مثلما يُسوِّق البعض"، متسائلة:"هل يُمكن أن يُخفى تعرُّض النظام للنازحين العائدين، لو كان يحصل هذا الأمر فعلاً لقامت القيامة".

ورأت المصادر أن "كل هذا الكلام يأتي في سبيل التهويل والمعارك السياسية التي لا نعرف إلى أين ستوصِل"، مشددةً على أنّ "هذه الأزمة تتخطى ​الطوائف​ والمذاهب، فعددُ النازحين الموجود أكبر من طاقة ​لبنان​ على احتماله ما يُسبّب أزمةً إقتصادية، على صعيد فرص العمل و​البنى التحتية​".